Le Standard gâche tout

Jusqu'au bout, on s'est dit que le Standard allait se relancer pour de bon dans la course au top 4 et effacer sa défaite à Bruges. Mais les Rouches ont tout gâché.

La défaite de Bruges à Courtrai devait être celle qui allait tout relancer. Permettre aux Rouches d'oublier la défaite, justement, à Bruges. Mais il semble dit que ce Standard-là manque de la maturité qui doit emmener une équipe dans le top 4. Les hommes de Ronny Deila faisaient pourtant tout ce qu'il fallait en première période. Marlon Fossey ouvrait le score avant le quart d'heure (14e, 1-0), et le Standard recevait une première alerte sur un but annulé de Zulte Waregem. Mais le capitaine Noé Dussenne, comme un symbole, faisait 2-0 à la 39e. On croyait donc les Liégeois sur du velours, et proches de revenir à un point du top 4 (en attendant le résultat de Gand). Pourtant, la seconde période recommence sur deux grosses occasions flandriennes. Et le licenciement de Mbaye Leye, ex-coach du Standard, aura donc créé l'électrochoc qui tue probablement les espoirs liégeois : Zulte Waregem revient, d'abord via Alieu Fadera d'un geste aussi beau que chanceux (76e), puis via Ndour en toute fin de rencontre (86e). Le Standard est K.O., et se retrouve même...7e. Classement T P G P P B = Forme 1. KRC Genk 30 68 21 5 4 69-30 39 P G P P P 2. Union SG 29 62 19 5 5 59-35 24 P P P G G 3. Antwerp 29 60 18 6 5 53-24 29 G G P G G 4. FC Bruges 30 49 13 10 7 49-36 13 P G P G P 5. La Gantoise 29 48 14 6 9 53-34 19 P G P G G 6. Westerlo 30 48 14 6 10 58-49 9 G G P G G 7. Standard 30 46 13 7 10 48-40 8 G P G P P 8. Cercle de Bruges 30 41 10 11 9 41-41 0 P P G P P 9. Anderlecht 29 39 11 6 12 42-38 4 G P P P G 10. OH Louvain 29 39 10 9 10 44-41 3 P P P G G 11. STVV 30 39 10 9 11 30-34 -4 P P P P G 12. Charleroi 29 38 11 5 13 35-43 -8 G P G G P 13. KV Malines 29 36 10 6 13 43-51 -8 P P G P G 14. KV Courtrai 30 30 8 6 16 35-54 -19 P P P P G 15. Eupen 29 27 7 6 16 39-59 -20 G P P P P 16. Ostende 30 24 6 6 18 34-63 -29 P P G P P 17. Zulte Waregem 30 24 5 9 16 41-69 -28 P P P P P 18. RFC Seraing 30 19 5 4 21 26-58 -32 P P P P P