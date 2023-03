🎥 Oui, Cristiano Ronaldo sait encore faire parler la poudre sur coup franc

CR7 a retrouvé le chemin des filets et la joie d'inscrire un coup franc direct. De quoi aider Al-Nassr à décrocher un succès étriqué.

On l'avait quitté de très mauvaise humeur après la perte de la première place suite à la défaite à Al-Ittihad la semaine dernière et aux chants à la gloire de Lionel Messi des supporters locaux. Cristiano Ronaldo s'est refait une santé en marquant sur un coup franc des 30 mètres face à Abha, même si le comportement du gardien n'est pas exempt de tout reproche sur son côté ouvert. Son neuvième but en huit matchs de championnat.

صاروخ ماديرا ينفجر في مرسول بارك! 🚀

هدف كريستيانو @Cristiano الرائع 🤩#النصر_أبها pic.twitter.com/guQQOvau8l — دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023

Une réalisation synonyme d'égalisation avant de faire parler son grand coeur en laissant le penalty de la victoire à un coéquipier. Al Nassr retrouve donc le chemin de la victoire mais pas encore la première place.