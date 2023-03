Courtisé par plusieurs grands d'Europe, Kaoru Mitoma sur le point de battre un record à Brighton

L'ancien de l'Union Saint-Gilloise explose en Premier League. Cela attire forcément les convoitises.

Auteur de 8 buts et 6 assists en 26 matchs toutes compétitions confondues avec Brighton cette saison, Kaoru Mitoma est le grand bénéficiaire du départ de Leandro Trossard à Brighton. C'est bien simple : à Brighton, on ne parle déjà presque plus du Diable Rouge tant Mitoma impressionne avec ses dribbles sur le flanc gauche. Selon Talksport, le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal et Manchester City seraient intéressés par le Japonais.

Les Seagulls seraient disposés à agir en conséquence pour prolonger leur pépite. Le média anglais parle tout simplement du plus gros contrat jamais proposé par Brighton à l'un de ses joueurs. Que de chemin parcouru pour Mitoma depuis ses débuts à l'Union Saint-Gilloise. Avant de se faire remplacer par Simon Adingra la saison prochaine ?