Senne Lynen : "Nous avons un mental extraordinaire"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée ce dimanche soir face à Malines (2-1). Une victoire primordiale pour les Saint-Gillois, avec un Senne Lynen à nouveau au four et au moulin.

Face à Malines, l'Union a évité la douche froide après sa superbe qualification pour les quarts de finale de l'Europa League. "Ce n'est pas facile de changer de compétition et d'enchaîner les matchs. En plus contre Malines, une équipe face à laquelle ça a été difficile pour nous ces dernières années. C'était important de gagner ce soir", nous confie Senne Lynen après le succès glané au Marien ce dimanche.

L'Union a su relever la tête, après un début de match diffcile et un but encaissé dès les premières minutes. "Quand tu vois notre équipe, je pense qu'on a un mental extraordinaire. Dans un match si difficile, c'est vraiment fort de revenir comme ça", a déclaré Lynen.

C'était vraiment très fort de revenir comme ça dans le match

Après ce but encaissé, les Unionistes ont fermé la boutique derrière. "Malines a eu un seul tir cadré. Défensivement, c'était un bon match de notre part. Même sans Burgess."

L'écart entre Genk et l'Union n'est plus que de trois petits points. "Notre objectif avant les play-offs ? Nous mettre dans une bonne position. On réalise tous que dans les play-offs, on devra être au top. Sinon, tu peux être premier avec trois ou quatre points devant que ça ne servirait à rien", a répondu Lynen.

Le numéro 20 de l'USG a traversé, de son propre aveu et comme l'ensemble de son équipe, une petite période de moins bien récemment. Ce dimanche, il a de nouveau prouvé qu'il était de retour à son meilleur niveau, étant auteur de l'action qui amène le penalty décisif. "C'était une belle action. J'en suis content. Je ne le fais pas souvent, mais j'avais vu l'espace. J'ai fait un crochet derrière ma jambe, et ça a amené le penalty."