La retraite à 64 ans ? Pas pour ce coach, 75 ans et de retour en Premier League

Crystal Palace s'est séparé de Patrick Vieira. Et jusqu'à la fin de saison, Albert Sambi Lokonga sera coaché par un vieux de la vieille : Roy Hodgson.

L'histoire d'amour entre Roy Hodgson et Crystal Palace va reprendre. Coach de Crystal Palace de 2017 à 2021, le vétéran de 75 ans (76 en août) va remplacer Patrick Vieira, récemment licencié, à la tête des Eagles, annonce Sky Sports.

Crystal Palace et Albert Sambi Lokonga sont sur une terrible série de 13 matchs sans victoire toutes compétitions confondues, et ne sont plus que 3 points devant la zone rouge. Une situation qui a coûté sa place à Patrick Vieira, en poste depuis 2021.

Hodgson signera (au moins) jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, lui qui avait précédemment coaché Watford la saison passée et assuré que ce serait son dernier passage en Premier League.