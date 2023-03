Loïs Openda désormais devant Michy Batshuayi ? "Peu importe la hiérarchie, ça peut changer"

Loïs Openda s'est présenté devant la presse avec un autre statut ce mardi : celui de n°2 dans la hiérarchie des Diables Rouges. L'attaquant de Lens le sait, même s'il reste modeste.

Loïs Openda semble séduit par Domenico Tedesco, avec qui il avait déjà eu une discussion quelques jours avant la sélection. "Il m'a appelé après mon match face à Clermont, pour parler de mon rôle. Mais non, il ne m'a pas dit alors qu'il ne reprenait pas Michy Batshuayi", affirme-t-il.

L'absence de l'habituelle doublure de Romelu Lukaku est cependant une bonne nouvelle pour Openda, désormais n°2 dans la hiérarchie. "Oui, je suis deuxième désormais, mais ce n'est que la première sélection. On verra la suite", relativise le Lensois. "Moi, je suis ici pour représenter l'équipe nationale, peu importe que je sois premier ou deuxième dans la hiérarchie. Ca peut changer".

Une progression mentale également

Loïs Openda a également traversé une petite période de moins bien cette saison. "J'ai franchi un cap psychologique", estime-t-il. Avec l'aide d'un psychologue, notamment, qui évoque divers sujets : "Il m'aide à toujours me sentir prêt. C'est un travail mental, on parle aussi de ma nutrition, de comment je me sens à la maison...".

Reste désormais à confirmer sur le terrain. "Je ne sais pas si je peux être aligné avec Romelu, mais nous avons nos qualités et elles peuvent être complémentaires. On connaît sa carrière, quasi-parfaite malgré une saison plus difficile", déclare Openda. "Nous n'avons pas vraiment discuté de notre potentielle association, on verra dans les prochains jours. Je serai à l'écoute".