Eurotrip : ce que les supporters des Diables doivent savoir sur Stockholm !

La Belgique entame ses qualifications par un déplacement en Suède. Un match au sommet dans ce groupe sur le plan sportif, mais aussi une ville, Stockholm, qui vaut la peine d'être vue. Walfoot vous y accompagne !

Les supporters des Diables Rouges peuvent voir le verre à moitié vide ou à moitié plein pour cette campagne qualificative vers l'Euro 2024. En effet, les pays qui se dresseront sur la route de la Belgique ne sont pas les plus exotiques...et pas les meilleur marché qui soient !

La première capitale sur la route de l'Allemagne est ainsi la superbe ville de Stockholm...où il fait 5° et très gris au moment d'écrire ces lignes. Préparez-vous en conséquence : ici, la Baltique est encore gelée et des chutes de neige sont mêmes possibles d'ici à samedi !

Se rendre à Stockholm et s'y déplacer

À ce stade, les supporters des Diables ont bien sûr déjà leur vol vers Stockholm-Arlanda, l'aéroport excentré de la capitale suédoise. Pour les retardataires ou les curieux souhaitant s'y rendre à l'avenir, Ryanair vole plusieurs fois par semaine au départ de Charleroi-Sud pour des tarifs rarement au-dessus des 100 euros aller-retour si vous êtes flexible, même en last minute.

Maintenant que vous êtes à Stockholm, se pose la question des trajets. Comme partout en Scandinavie, l'addition peut vite monter. Privilégiez ainsi les bus de la firme Flygbussarna (Terminal 4) qui se rendent dans le centre en 45 minutes pour l'équivalent d'une douzaine d'euros. C'est moins rapide que l'Arlanda-Express dont vous verrez les publicités dès votre arrivée, mais celui-ci coûte...une trentaine d'euros!

En ville, le réseau de bus, trams et métros est très bien desservi. Un trajet vous coûtera 39 couronnes, soit 3,5 euros. Si vous restez plusieurs jours et comptez circuler, prenez un ticket 24, 48 ou 72h mais n'oubliez pas non plus que dans l'ultra-centre, Stockholm se visite facilement à pied également. Évitez une erreur : prendre le taxi, impayable. Installez plutôt l'application Bolt, qui offre des taxis type Uber à prix démocratique et propose même des trottinettes électriques bon marché.

Que faire à Stockholm ?

Vaste question ! Comme toutes les capitales européennes, Stockholm offre de quoi s'occuper pour de longues journées. Flâner dans le Gamla Stan, l'île de la vieille ville, est un bon point de départ. Rassurez-vous : il fait frisquet, mais il ne drache pas.

Sur cette île, vous trouvez la magnifique église de Ryddarholmen, où vous pouvez visiter la nécropole royale suédoise. Le Palais Royal de Stockholm est également à proximité, ainsi que divers musées : pour les amateurs d'Histoire, le Musée national et le Musée d'Histoire de la Suède, mais aussi le Musée du Prix Nobel, situé dans les locaux où le prestigieux trophée est remis.

Pour un court voyage à Stockholm, les classiques et le centre peuvent suffire, mais nous vous conseillons aussi un tour sur l'île de Djurgarden (oui, comme le club du même nom). Là, vous trouverez un incontournable : le musée Vasa, où est exposé un navire de guerre du XVIIe siècle en parfait état, le seul au monde récupéré presque intact après son naufrage.

Djurgarden est également idéal pour se promener, avec son feeling bien plus rustique et authentique que les rues monumentales du reste de Stockholm. Parfait pour déguster un rouleau à la cannelle, spécialité suédoise servie dans tous les salons de thé dignes de ce nom. Le meilleure du genre, cependant, on nous dit qu'elle est vendue à côté du musée Nobel, chez Chokladkoppen...

Le programme des supporters

Les supporters des Diables se donneront rendez-vous le jeudi au pub Flying Horse dès l'après-midi pour y récupérer leur billet. La soirée s'y poursuivra jusqu'à, on l'imagine, assez tard. La plupart des établissements ferment vers minuit à Stockholm.

Bien sûr, toutes vos bières favorites belges sont servies un peu partout en ville, mais n'hésitez pas à goûter les locales. Conseil : testez les brasserie Stigbergets et Mikkeller, références européennes de la craft.

Le jour du match, les supporters iront ensemble à la Friends Arena, encore au départ du Flying Horse. De là, ils se rendront à la gare d'UIriksdal à 19h et marcheront vers la Friends Arena, où ils devraient arriver vers 19h45, une heure avant le coup d'envoi. Notez qu'une Red Line est disponible à toute heure au 0032/478 1895 00.