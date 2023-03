La Belgique était la quatrième sélection la plus âgée du monde en 2022

Le numéro 414 de la Lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football (CIES) classe 126 associations dans le monde selon l'âge moyen des compositions alignées lors des matchs des sélections masculines senior disputés la dernière année.

La dernière étude de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES) est consacrée à l’âge moyen des sélections nationales entre 15/02/2022 et le 15/03/2023. Au niveau mondial, seuls le Koweït (29,76 ans), le Suriname (29,67) et Bahreïn (29,5) étaient plus les expérimentés.

Et juste derrière, on retrouve la Belgique à la quatrième place avec une équipe de 29,4 ans, soit la moyenne d'âge la plus élevée du football européen. En 2022, Roberto Martinez n’a donné que 7,1 % du temps de jeu à des joueurs de moins de 21 ans, contre 48,6 % à des trentenaires. Le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco va avoir du travail pour donner un nouveau souffle aux Belges.

Les trois valeurs les plus faibles parmi les participants à la dernière Coupe du monde ont été mesurées pour les États-Unis (24,74 ans), l’Équateur (25,78 ans) et le Ghana (25,97 ans). À l’opposé, derrière la Belgique, on trouve la Corée du Sud (29,01 ans) et le Costa Rica (28,55 ans).