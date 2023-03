Gaëtan Englebert fier de ses troupes : "Visé n'avait rien à perdre"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a remporté le derby face à Visé (2-0) lors du match d'alignement de la 21e journée qui avait dû être remris à cause des intempéries.

Le RFC Liège a bien débuté la rencontre, mais se montrait imprécis dans le dernier geste. Visé prenait le jeu un peu plus à son avantage durant les dix dernières minutes de la première période, mais Lambot ouvrait le score de la tête pour les locaux sur un service de Loemba (45e+1e) juste avant le retour aux vestiaires. Monté au jeu pour Perbet à la pause, Reuten se mettait en évidence rapidement avec une tête qui passait de peu à côté du but adverse. À la 63e, Visé était réduit à dix après l'expulsion de Wilmots qui écopait d'un second carton jaune. Servi par Loemba, Mputu volait une balle dans la défense adverse et faisait le break (75e).

"Notre but est tombé au bon moment"

"Nous avons effectué une bonne prestation face à une équipe qui n'avait rien à perdre. Le début de rencontre était bon avec plusieurs occasions, mais nous avons manqué de justesse dans le dernier geste. Ensuite Visé a changé son système de jeu et la rencontre était alors plus équilibrée. Notre adversaire a même eu plusieurs opportunités en fin de première période, mais notre but est tombé au bon moment juste avant la pause", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

"Je suis fier de mon équipe"

Muet durant les 45 premières minutes, Perbet a été remplacé à la pause. "Nous avons changé notre façon de jouer et avons décidé d'avoir un joueur supplémentaire au sein de l'entrejeu. Un changement purement tactique qui a porté ses fruits. Puis, Visé a été réduit à dix. Je suis fier de mon équipe, car cela a été une bonne prestation", a expliqué le coach des Sang et Marine.

Avec cette victoire, le RFC Liège conforte sa deuxième place avec 63 points et revient à cinq longueurs du leader, le Patro Eisden. Les Sang et Marine comptent douze points d'avance sur la quatrième place occupée par La RAAL. Visé reste 9ème avec 41 unités.