Mauvaise nouvelle pour Bart Verbruggen, l'Anderlechtois quitte déjà la sélection néerlandaise

Mauvaise nouvelle pour l'Anderlechtois Bart Verbruggen qui devra attendre avant de jouer ses premières minutes en équipe nationale. Le portier, ainsi que Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman ont dû quitter le camp d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise ce matin. Ils souffrent tous d'une infection virale.

Le sélectionneur national Ronald Koeman a fait appel à trois remplaçants : Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Kjell Scherpen (Vitesse) et Stefan de Vrij (Inter). Gravenberch et Scherpen, qui sont en stage en Espagne avec les Espoirs, rejoindront le groupe à Paris.

La rencontre face à la France a lieu ce vendredi 24 mars (20h45) au Stade de France. Le lundi 27 mars, les Pays-bas recevront Gibraltar à Feyenoord (20h45).

