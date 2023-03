20 minutes suffisent à la France pour anéantir les Pays-Bas, l'Autriche rejoint la Belgique

Un début de match exceptionnel ont permis aux Bleus de se défaire des Oranje. Dans le groupe F de la Belgique, l'Autriche s'est tranquillement imposée contre l'Azerbaïdjan.

Premier match et premier match au sommet dans le groupe B, où la France recevait les Pays-Bas. Alors que tout le monde ou presque s’attendait à une rencontre très disputée, les Bleus n’auront eu besoin que de 20 minutes pour anéantir leur adversaire. Antoine Griezmann (3e), Dayot Upamecano (8e) et Kylian Mbappé (21e) ont mis Didier Dechamps sur orbite, sécurisant une large victoire pour la France. En toute fin de partie, le nouveau capitaine des Bleus s'en est allé de son doublé, scellant le score final à 4-0 (88e). Les Néerlandais auraient pu sauver l'honneur dans le temps additionnel, mais Memphis Depay a manqué son penalty (90+4e).

Dans le groupe de la Belgique, l’Autriche s’est très facilement imposée contre l’Azerbaïdjan, 4-1. Sabitzer (28e) et Gregoritsch (29e) ont fait la différence en deux minutes. En seconde période, Sabitzer s’en est allé d’un doublé pour tuer la partie à l’heure de jeu, avant que Mahmudov ne sauve l’honneur pour les Azerbaidjanais cinq minutes plus tard. En fin de partie, Baumgartner a planté le 4e but en faveur des Autrichiens.