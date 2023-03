🎥 L'improbable bourreau de la Croatie

Il n'avait pas encore joué la moindre minute avec la sélection galloise, il est monté au jeu et il a refroidi la Croatie à quelques secondes du coup de sifflet final.

Gareth Bale désormais retraité, le Pays de Galles a lancé une nouvelle ère, samedi soir, à Split, où les Dragons affrontaient la Croatie en ouverture des éliminatoires de l'Euro 2024.

Largement dominés, longtemps menés et impuissants, les Gallois ont pourtant tenu en échec les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde (1-1). Grâce à Nathan Broadhead, buteur à 35 secondes du coup de sifflet final.

Un héros inattendu pour le Pays de Galles! Âgé de 24 ans, l'attaquant gallois évolue à Ispwich Town, en League One (la troisième division anglaise) et n'avait encore jamais été appelé en sélection. Monté au jeu à la 64e minute de jeu, Nathan Broadhead a honoré de la plus belle des manières sa toute première cap avec les Dragons...