René Weiler n'en voulait pas, il est même passé par le Congo : le chemin mouvementé de Dodi Lukebakio jusqu'aux Diables

Dodi Lukebakio a fait un long chemin depuis le Sporting d'Anderlecht, dont il a dû s'exiler pour s'épanouir. René Weiler n'était pas fan de l'actuel Diable Rouge, mais ces critiques l'ont fait grandir.

Dodi Lukebakio titulaire avec les Diables Rouges et vu comme un pion essentiel de Domenico Tedesco ? Ce n'était vraiment pas clair comme de l'eau de roche à une certaine époque. Le produit de Neerpede a connu des débuts mouvementés.

Lukebakio, natif de Bruxelles, a connu toutes les équipes d'âge à Anderlecht et signé son premier contrat professionnel en 2015, à 18 ans, peu de temps après avoir fait ses débuts face à Bruges. L'homme qui le lance dans le grand bain est alors Besnik Hasi, qui lui fera confiance cette saison 2015-2016 : 18 matchs toutes compétitions confondues.

C'est la saison prochaine, à l'arrivée de René Weiler, que les choses se compliquent. Dès l'intersaison, le wonder boy ne convainc pas son coach. Le talent était là : les éclats vus contre la Suède, Dodi les avait déjà dans les chaussures à l'époque.

Ce qui manque, c'est le sérieux et le travail. "Je n'ai pas eu l'attitude qu'il fallait. Je n'ai pas vécu comme un pro devait vivre", reconnaîtra plus tard Lukebakio dans une interview à coeur ouvert accordée à la RTBF, alors qu'il a pris son envol à Charleroi.

Les mots durs de Weiler

René Weiler n'est pas homme à mâcher ses mots : alors que Lukebakio est envoyé en prêt à Toulouse et est bloqué pour raisons administratives, il assène dans Sport/Foot Magazine : "Même s'il y était autorisé, je vais vous dire une chose : il ne jouerait pas à Toulouse".

© photonews

Il n'y disputera en effet que 5 petits matchs avant de revenir de son prêt, et d'être envoyé à Charleroi où il sortira enfin de sa coquille...et du statut de "talent gâché" qu'on avait pu lui apposer un peu vite. De là à percer en Bundesliga et devenir Diable Rouge ? Il y avait encore de la marge.

Le Congo, brièvement

D'autant plus que Dodi Lukebakio a un temps caressé l'idée...de devenir international congolais. Et même plus que caressé : à l'instar de quelques autres Diables à l'époque (comme Nacer Chadli avec le Maroc), Dodi Lukebakio a porté le maillot de la République Démocratique du Congo.

Dodi Lukebakio

C'était en 2016, et l'ailier du TFC avait été appelé par Florent Ibenge pour le match amical face au Kenya. Lukebakio avait remplacé Paul-José Mpoku à la 70e minute de jeu. À tout juste 19 ans, il n'a cependant pas fixé son choix, et c'est un an plus tard qu'il débutera avec les U21 belges.

Le parcours menant Dodi Lukebakio à une prestation d'homme du match vendredi dernier à Stockholm n'était donc pas sans embûche, car ce n'est qu'après un passage dans le mouroir de Watford qu'enfin, il débarquer en Bundesliga et y explosera. Et l'ancien d'Anderlecht a peut-être regretté d'avoir refusé les Léopards en voyant que Roberto Martinez ne lui accordait pas sa chance.

Ce mardi, il sera peut-être à nouveau titulaire...en Allemagne, où il est devenu adulte. Dodi n'en veut pas à René Weiler, mais une chose est sûre : il aura le sourire en repensant au chemin parcouru depuis sa mise à l'écart au RSCA...