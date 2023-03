Un flop du Club de Bruges dans le viseur du Borussia Mönchengladbach

Arrivé durant l'été 2021 en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 4 millions d'euros, le back droit ne s'est jamais imposé en Venise du Nord et a été prêté un an plus tard.

Le Borussia Mönchengladbach va perdre Ramy Bensebaini cet été. En fin de contrat, l'international algérien va rejoindre gratuitement le Borussia Dortmund. Les Fohlen sont donc à la recherche de son remplaçant et ils auraient coché le nom de Faitout Maouassa (25 matchs et 3 buts en L1 cette saison), selon Bild. Prêté à Montpellier par le Club de Bruges, le joueur âgé de 24 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 chez les Blauw en Zwart.