Philippe Albert espère que Domenico Tedesco fera souffler les cadres en Allemagne

En l'absence de Thibaut Courtois, l'ancien défenseur central estime que Domenico Tedesco doit complètement faire tourner son effectif.

Touché à l'adducteur, Thibaut Courtois ne défendra pas les cages des Diables, ce mardi soir à Cologne. Koen Casteels, désigné deuxième gardien, devrait logiquement le remplacer. D'après Philippe Albert, cette absence est le bon prétexte pour faire souffler les cadres de l'équipe et tester un maximum de joueurs contre la Mannschaft.

"Même si l'Allemagne n'est plus la plus grosse formation du football mondial, elle reste l'Allemagne. Il faut aborder ce match avec sagesse. Le gros test, c'était vendredi dernier contre la Suède. Et il a été réussi" analyse l'ancien défenseur central, Diable Rouge à 41 reprises. "À mes yeux, ce serait assez logique d’effectuer pas mal de changements. Il s’agit d’un match amical, le moment idéal pour offrir de l’expérience à certains. Vu l'absence de Courtois, cela me semble illogique de faire débuter Vertonghen, De Bruyne et Lukaku."

Le consultant de la RTBF dresse donc son 11 de base préférentiel, avec plusieurs changements par rapport à vendredi soir. "Casteels, Meunier, Faes, Debast et Theate en défense, Lavia et Onana (ou Mangala) dans le cœur du jeu, Lukebakio et Bakayoko sur le côtés, avec Trossard en soutien d'Openda."