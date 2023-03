Le Maroc d'El Khannouss, Zaroury et Saibari tenu en échec

Pour ce match amical face au Pérou, disputé en Espagne, le sélectionneur marocain Walid Regragui décidait de titulariser Bilal El Khannouss. Le jeune milieu de terrain du KRC Genk bénéficiait alors de sa troisième titularisation en équipe première du Maroc.

Anass Zaroury (Burnley, ex-Charleroi) et Ismael Saibari (PSV Eindhoven, ex-jeunes d'Anderlecht et de Genk) sont quant à eux rentrés en cours de match.

Le Maroc a partagé l'enjeu, sans réussir à marquer dans cette rencontre (0-0).

نهاية المقابلة الودية بالتعادل السلبي بين المنتخب الوطني و منتخب بيرو



🏁 Full time!! 🇲🇦0-0🇵🇪

No winner designed for this friendly game #DimaMaghrib #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/9UFT9fNmsG