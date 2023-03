Les Diables encensés après leur "démonstration" face à l'Allemagne

La Belgique s'est offert ce mardi soir une superbe victoire en amical, face à l'équipe nationale d'Allemagne (2-3).

Après ce beau succès, cela jubilait sur le plateau de la télévision flamande, VTM. Il faut dire que les Diables Rouges n'avaient plus rendu pareille copie depuis un bon bout de temps.

"Je ne me souviens pas avoir vu un match aussi brillant de la part des Belges. Et cela contre l'Allemagne. Les Allemands étaient nerveux. Ils ont admiré les Belges. C'était peut-être à cause du système (de jeu). Tedesco a dit qu'il allait améliorer la défense. Qu'est-ce qu'il voualit dire par là ?", a réagi Jan Mulder.

Marc Degryse s'est quant à lui montré satisfait de l'ensemble des prestations offertes par les Diables ce soir, avec une petite préférence quant à la performance de Romelu Lukaku, à nouveau buteur. "De Bruyne a eu l'occasion de jouer offensivement. Mangala a eu sa chance et a su la saisir. Lukaku a encore été meilleur que vendredi (face à la Suède). Maintenant, il est aussi le point central."

Du côté de Timmy Simons, on ne boudait pas non plus son plaisir. "C'était vraiment une démonstration. Personne n'a rien vu venir. Les Belges ont été très bons. Les Allemands ont été écrasés", a-t-il déclaré.