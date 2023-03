L'Union vend tous les tickets visiteurs pour le déplacement à Leverkusen...et s'excuse envers ses supporters

L'Union Saint - Gilloise se déplacera le 13 avril prochain au Bayer Leverkusen dans le cadre des quarts de finale retour de l'Europa League.

Ce mardi, l'Union SG a vendu l'ensemble des tickets visiteurs pour la rencontre au Bayer Leverkusen. "Après une journée de vente libre, tous les tickets pour le bloc visiteurs de Leverkusen ont été vendus. Nos Unionistes seront soutenus par 2 343 supporters lors du match aller des quarts de finale", explique le communiqué.

L'organisation de cette vente a été critiquée par les supporters, ces derniers regrettant la non-priorité donnée aux abonnés et l'absence de limite de tickets achetés. "Les billets étaient en vente libre pour tous les supporters de l’Union et uniquement au Club House par l’intermédiaire de notre service de billetterie. Une vente en ligne n’était pas possible car le service de billetterie de Leverkusen fonctionne avec un système différent. Notre service a donc dû associer manuellement tous les tickets à un nom et à une date de naissance de l’acheteur", s'explique le club bruxellois.

"Nous présentons nos excuses aux supporters qui n’ont pas pu obtenir de billet et pour la très longue file d’attente devant le Club House. Nous vous remercions que tout se soit déroulé dans une atmosphère sereine", conclut l'Union, qui renseigne également qu'une "liste d'attente", via fanclubs reconnus est ouverte.