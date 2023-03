Rififi à STVV : un coach adjoint prend la porte immédiatement !

Alors que les Limbourgeois n'ont pratiquement plus rien à gagner ni à perdre cette saison, cela a chauffé au centre d'entraînement des Canaris.

STVV a licencié l'entraîneur adjoint Lamine Cissé. Cette décision fait suite à une bagarre à l'entraînement avec le préparateur physique Sebastian Klein.

On ne sait pas encore si Klein sera également licencié. Selon Het Nieuwsblad, Klein a reçu plusieurs coups et égratignures à la suite de l'incident. On ne sait pas encore s'il a également fait preuve de violence physique envers Cissé.

Klein avait été renvoyé chez lui par l'entraîneur Hollerbach deux mois plus tôt. Cette décision faisait suite à une dispute, même si elle n'était pas physique. Le STVV a indiqué qu'il prenait l'incident très au sérieux et a souligné que ce n'était pas ce que le club représentait.