"Un spectacle horrifique", "Aucune passion" : l'équipe d'Allemagne détruite par la presse locale

La Belgique était tout simplement l'équipe la plus forte ce mardi soir. Cela ressort en tout cas des critiques des différents journaux allemands.

"Hansi, ça fait mal" et "Hansi, sans défense, ça ne passera pas" : le célèbre journal allemand Bild s'adresse ainsi au sélectionneur national, Hansi Flick, dans son titre au sujet de la défaite de ce mardi soir. "Les 35 premières minutes sont incroyablement mauvaises. C'est la plus grande démonstration de ces dernières années à laquelle une équipe allemande doit assister dans son propre stade. On ne voit pas de volonté, de passion ou de force dans les duels. La Belgique peut facilement mener 4 à 0."

Même son de cloche du côté de Sport.de, qui résume cette défaite à "une désillusion au lieu de l'euphorie". "A 2-3, l'Allemagne ne pouvait même pas se plaindre du résultat. La première demi-heure a été une leçon amère pour les quadruples champions du monde (...) Les premières minutes ont été un véritable spectacle horrifique. Hansi Flick espérait voir ses défenseurs franchir une nouvelle étape face à des joueurs de haut niveau comme De Bruyne et Lukaku. Mais il a été déçu."

Chez Kicker, on décide de parler de l'effet de Tedesco sur les Diables Rouges, tout en taclant également Hansi Flick. "Il y a eu assez d'expérimentations maintenant. Le match contre les Belges a donné à réfléchir. L'Allemagne a été secouée sans ménagement. La Belgique a exploité les faiblesses de la Mannschaft, surtout dans la première demi-heure. Le match aurait pu être décidé à ce moment-là (...) Domenico Tedesco a immédiatement réussi à créer de l'enthousiasme en Belgique, Flick n'y est toujours pas parvenu."