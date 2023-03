George Leekens médusé devant le Club de Bruges : "Ils ont perdu toute confiance"

Ancien coach (et joueur) du Club de Bruges, l'entraîneur de 73 ans a émis un avis bien tranché sur la situation de crise sévissant au sein de l'équipe.

Aussi surréaliste que cela puisse paraître, mais le Club de Bruges est hors du top 4 et ne participerait pas, dans l'état actuel des choses, aux Play-offs 1. Une situation inconcevable en début de saison pour le triple champion de Belgique en titre.

Dans les colonnes du Krant Van West-Vlaanderen, George Leekens a jeté un regard assez alarmant sur la situation du Club de Bruges. "Ils semblent avoir perdu toute confiance. "Avec Yaremchuk comme représentant, si vous avez vu son match avec l'Ukraine à Wembley dimanche... C'est peut-être lié à la guerre dans son pays, à la pression négative... Mais à Courtrai, nous avons remarqué que le manque de confiance est aussi un problème collectif."

L'ancien entraîneur national est très pessimiste quant à la suite de la saison des Blauw en Zwart. "On ne peut pas, comme le dit Rik De Mil, ne faire qu'essayer de positiver. Dans de telles circonstances, on constate également un manque de leadership (...) On ne peut pas non plus reprocher à Vanaken son manque de leadership. Il n'est ni Vormer, ni Simons, ni Van der Elst."

Long couteau en a ensuite profité pour se jeter des louanges, un peu de nulle part. "C'est (Vanaken) plutôt un Jan Ceulemans : un footballeur fantastique, mais pas un leader comme Vandereycken...ou moi."