Noah Ohio devient le buteur dont le Standard avait besoin, et en veut plus

Noah Ohio a inscrit un doublé à Ostende, même si on a longtemps hésité concernant le premier but. L'attaquant néerlandais peut être l'homme providentiel de la fin de saison.

Le Standard a-t-il trouvé son buteur ? Noah Ohio (20 ans) compte désormais deux fois plus de buts avec l'équipe A qu'avec le SL 16, grâce à son doublé à Ostende. "Et j'aurais aimé en inscrire un troisième...ce sera pour la prochaine fois", souriait-il après la rencontre.

Après avoir joué pour la réserve en première partie de saison, et avoir souffert d'une blessure aux ligaments, Ohio saisit 2023 à pleines mains. ll faut dire que le poste de n°9 est à prendre. "Le coach Deila me fait vraiment confiance, me pousse, analyse énormément mes performances", explique Noah Ohio.

Le n°9 qu'il fallait ?

Un accompagnement nécessaire, car le natif d'Almere était clairement un diamant à polir, et qu'il faudra encore polir quelque temps. "Je peux faire beaucoup mieux que ça. Mais j'ai vécu une période difficile en première partie de saison, avec ma blessure. J'ai ensuite pris la confiance en U23", se réjouit Ohio.

Capable de prendre la profondeur et de peser sur une défense, Noah Ohio ne devrait plus bouger du onze. Stipe Perica n'a pas plaidé sa cause lors de son entrée au jeu, et à seulement 20 ans, son concurrent a une bien plus grande marge de progression. Pour le détail : arrivé contre 1,2 million d'euros, Noah Ohio a rejoint cette valeur selon Transfermarkt pour la première fois de sa carrière. 777 Partners a peut-être fait la bonne affaire.