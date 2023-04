Officiel : Manchester United prolonge un cadre

Cela était dans les petits papiers de la presse anglaise depuis déjà un certain temps : Luke Shaw (27 ans) a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2027.

Arrivé en 2014 en provenance de Southampton, Shaw a connu de gros problèmes de blessures, avant de s'imposer comme un cadre des Red Devils ces dernières années.

Il compte 36 matchs joués (1 but/6 assists cette saison).

🔴 @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC