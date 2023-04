Steven Defour remet les pendules à l'heure avant la finale de Coupe de Belgique

Derrière les casernes, la pression semble retombée depuis l'officialisation du sauvetage. Steven Defour ne veut pas l'entendre de cette oreille.

C'est fait et ce fut plus laborieux que prévu, mais le KV Malines évoluera bien en Jupiler Pro League la saison prochaine. Avant la finale de Coupe de Belgique le 30 avril, les joueurs de Steven Defour joueront à 3 reprises. Contre Louvain ce week-end, avant de défier Anderlecht et La Gantoise. Des matchs de préparation parfaits avant la finale ? L'entraîneur du KaVé ne l'entend pas de cette oreille.

"La finale est dans trois semaines. Si on commence dès maintenant à jouer à 70% pour ne pas se blesser, cela n'ira jamais. Évidemment que notre objectif principal est cette finale, mais on veut aussi gagner les trois matchs qui la précèdent."

Le niveau de jeu de Malines a baissé ces dernières semaines, Steven Defour s'en est bien rendu compte. "Le nombre de courses à haute intensité est bien plus faible qu'il y a cinq ou six semaines, je ne pense pas que ça soit possible. Ce n'était pas une saison facile pour les joueurs, notamment sur le plan mental. On a souvent dû cravacher au classement. Mais désormais, il faut se donner à 110%. Vous voulez disputer cette finale en étant en confiance. Contre le Club, j'ai vu trop peu de pression et de duels gagnés. Ce n'est pas ce à quoi je suis habitué" prévient Steven Defour en conférence de presse.