Anderlecht en demi-finale ? Ce serait une première depuis plus de 30 ans

Si le RSCA finit le job à Alkmaar, il sera en demi-finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1990. À l'époque, les Mauves avaient même atteint la finale.

On vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas avoir vu en direct à la télévision. En 1990, Anderlecht atteignait le dernier carré de la prestigieuse Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (la défunte C2), une compétition que le RSCA a remporté à 2 reprises dans son histoire (en 78 et 83).

Le parcours des Mauves à l'époque peut en quelque sorte rappeler celui de cette saison : en 16e de finale, Anderlecht élimine les modestes Ballymena United (Irlande du Nord), et en quarts, c'est l'Admira Mödling (Autriche), d'un niveau plus équivalent qui se dresse sur leur route. Entre temps, en 8e de finale, comme cette saison, le Sporting avait sorti un grand d'Espagne : le FC Barcelone - celui de Zubizarreta, Koeman, Laudrup, Bakero.

En demi-finale, on ignore encore qui de West Ham...ou de Gand se dresserait sur la route du RSCA en cas de qualification. Tout reste ouvert. En 1990, c'était le Dinamo Bucarest d'un certain Mircea Rednic. Anderlecht gagne 1-0 et 0-1, solide, grâce à des buts de Luc Nilis et Marc Van der Linden.

Le onze des Mauves au Stade Constant Vanden Stock est une vraie madeleine de Proust pour les supporters qui rêvent de revivre ces moments : Filip De Wilde, Stephen Keshi, Georges Grün, Wim Kooiman, Patrick Vervoort, Henrik Andersen, Arnor Gudjohnsen, Marc Degryse, Luc Nilis, Luis Oliveira, Marc Van der Linden.

Le 9 mai 1990, Anderlecht ira en finale à Göteborg défier la Sampdoria, et s'inclinera ; il y a encore du chemin avant de rêver aussi grand. Et la Conference League n'est pas la C2, mais la "C4". Peu importe : le Lotto Park ne pensait pas avoir la moindre chance de revivre ça de sitôt...