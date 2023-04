Pep Guardiola réagit aux critiques sur le remplacement de Kevin De Bruyne contre le Bayern Munich

Kevin De Bruyne avait été le seul joueur de Manchester City à céder sa place face au Bayern Munich. Un choix remarqué et pas forcément compris en Angleterre.

C'est l'inconvénient de disposer d'un noyau de classe mondiale : chaque choix est analysé, débattu et critiqué en mondiovision. Quelques semaines après la pluie de critiques pour avoir remplacé Erling Haaland face à Leipzig, c'est au tour de Kevin De Bruyne de faire parler, après un changement peu au goût du Diable Rouge face au Bayern Munich.

En conférence de presse, Pep Guardiola a une nouvelle fois dû justifier ses choix : "C'était une décision tactique de faire entrer Julian Alvarez à sa place. Je me suis basé sur la performance que j'ai vue sur le terrain pour prendre cette décision. Nous avions besoin de l'énergie supplémentaire de Julian à ce moment-là. Je suis là pour prendre les décisions. C'est ma plus grande qualité".

Le Catalan dédramatise et tente de garder son noyau le plus soudé possible : "Si je veux parler à Kevin, je lui parlerai. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Je comprends tout à fait sa réaction, mais il y a aussi des joueurs qui n'ont pas joué. Il n'y a donc rien de personnel, je voulais juste faire ce que je pensais être le mieux pour gagner ce match. Si ça n'avait pas marché, j'aurais eu l'air mauvais. Mais ça a marché, cette fois".