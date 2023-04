Sven Kums frustré : "Ce but était extrêmement stupide"

Auteurs d'une bonne prestation face à West Ham ce jeudi soir en quart de finales de Conference League, les joueurs de La Gantoise ont concédé le nul suite à un but évitable (1-1).

"Si on méritait plus ? Je pense que oui. Je pense que nous avons fait un bon match, mais nous avons encaissé un but extrêmement stupide en première mi-temps. Il y a eu une perte de concentration et nous ne sous sommes pas réorganisés assez rapidement. Je ne l'ai pas encore revu, mais c'est dommage à tous points de vue. Contre une équipe comme celle-là, on le paye cash, mais on a vu dès la première minute que ce joueur avait une remise en jeu fantastique. Nous étions prévenus", a déclaré le Gantois Sven Kums dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Après ce nul, La Gantoise garde d'indéniables chances de se qualifier pour les demi-finales de la Conference League. Sven Kums a en tout cas confiance. "Comment j'ai trouvé West Ham ? C'est une équipe que nous pouvons en principe maîtriser, nous l'avons vu aujourd'hui. Nous devons maintenant obtenir un résultat à Londres, mais nous avons déjà prouvé contre Basaksehir que nous étions capables de le faire en déplacement européen."