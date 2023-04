🎥 Le magnifique but du jeune Belge Mika Godts avec les espoirs de l'Ajax Amsterdam

Mika Godts est peut-être le jeune Belge le plus attendu de la génération 2005. Quelques mois après avoir quitté le Jong Genk, l'ailier gauche de 17 ans a fait ses débuts avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam contre le Fortuna Sittard il y a quelques jours. Membre plus habituel de l'équipe B des Ajacides en deuxième division, l'international espoirs vient de se mettre en évidence contre le Jong PSV.

Titulaire, Mika Godts s'est offert un magnifique solo pour planter le 2-0 ses siens dès la 24e minute de jeu. Alors que les locaux menaient 3-0, le Jong PSV a réduit le score à 3-2 en fin de première période. Il s'agit du deuxième but de Mika Godts avec le Jong Ajax.

MIKA GODTS 🇧🇪(2005) DOUBLES THE LEAD FOR JONG AJAX WITH A GOLAZO!!!

📽️ @ProspectBelgiumpic.twitter.com/d9CiCNvU3A