La presse néerlandaise avait peut-être bien raison concernant le RSCA

Anderlecht a pris la foudre à l'AZ. D'emblée, les Mauves sont apparus bien inférieurs à leur adversaire...comme l'avait écrit la presse néerlandaise après le match aller.

On se demandait bien quelle mouche avait piqué la presse néerlandaise après la défaite de l'AZ au match aller (2-0). Certes, le match n'avait pas été flamboyant, mais pour des observateurs "habitués", le Sporting d'Anderlecht n'avait pas volé sa victoire et avait livré une prestation plutôt dans la tranche haute de ce qu'il a pu réaliser cette saison.

Pourtant, aux yeux des observateurs bataves, l'AZ aurait dû "être honteux" d'avoir perdu face à une équipe "si faible", un club du top "en perdition" devenu "équipe de milieu de classement". Des termes forts, et Brian Riemer comme Anders Dreyer en souriaient un peu.

Ils avaient peut-être raison

Ce qui est marquant également, c'est qu'au lendemain de l'élimination de Villarreal, la presse espagnole n'avait pas été si sévère alors pourtant que le RSCA avait été dominé de la tête et des épaules à l'Estadio de la Ceramica. Mais visiblement, les Néerlandais, proximité oblige, ont encore des attentes et une haute estime de ce qu'Anderlecht doit être.

© photonews

Ces attentes ont baissé de notre côté. Atteindre un quart de finale de Coupe d'Europe était inattendu, se retrouver en position d'atteindre le dernier carré inimaginable. Mais ce jeudi, à l'AFAS Stadion d'Alkmaar, Anderlecht a été tout ce que la presse néerlandaise a pu écrire de négatif à son sujet, et même pire. Le match n'aurait pas dû aller aux prolongations.

Sans un Bart Verbruggen divin, les Mauves n'auraient peut-être même pas passé les 16es de finale contre Ludogorets, et ne seraient peut-être plus en position d'accrocher un top 8 déjà "insuffisant". Ca, c'est aussi une réalité, et si elle n'est pas la seule à prendre en compte quand on analyse le club cette saison, il faut parfois que des yeux extérieurs nous la rappellent. Quitte à piquer un peu avec cette arrogance si néerlandaise.