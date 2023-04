Prêté par Braga l'été dernier, l'attaquant espagnol a empilé les buts avec les Louvanistes en D1A avant d'être muet depuis plusieurs semaines devant le but adverse.

Mario Gonzalez jouera-t-il encore à OHL la saison prochaine ? C'est la question que se posent beaucoup de supporters louvanistes. Les pensionnaires de Den Dreef possèdent une option d'achat de 2,75 millions d'euros, mais ils estiment que le prix est trop élevé, selon nos confrères de Het Nieuwsblad. Le montant le plus élevé jamais dépensé par Louvain pour un joueur est le transfert de Siebe Schrijvers (1,7 million d'euros).

Le fait que Gonzalez soit à sec depuis trois mois après ses 15 buts ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais OHL aimerait conserver son buteur espagnol et tenterait de négocier une indemnité de transfert moins élevée avec Braga. Affaire à suivre...