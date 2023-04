Sven Kums sort la tête haute : "Une belle campagne européenne"

Après avoir partagé l'enjeu au match aller (1-1), La Gantoise s'est lourdement inclinée à West Ham ce jeudi soir, en quart de finale retour de la Conference League (4-1).

La Gantoise avait pourtant ouvert le score via Hugo Cuypers (26e), 0-1. West Ham égalisait grâce à une réalisation d'Antonio (37e),1-1. En seconde période, la rencontre prenait une autre tournure. West Ham décidait de passer la seconde et Coufal voyait sa frappe s'écraser sur la latte. Les locaux prenaient ensuite les commandes de la rencontre sur un penalty converti par Paqueta (55e), 2-1. Les Hammers enchainaient ensuite avec deux buts signés Rice (58e) et Antonio pour un doublé (64e) 4-1.

"D'une certaine manière, je n'éprouve pas de gros regrets après cette élimination. Surtout si l'on regarde la deuxième mi-temps. West Ham a été plus tranchant et meilleur que nous. Mais je pense qu'il y a eu plus de bonnes choses en première mi-temps. Nous avons manqué une grosse occasion, puis nous avons quand même pris l'avantage et c'est dommage de ne pas pouvoir le garder jusqu'à la pause. Ils ont marqué juste avant la mi-temps, ce qui leur a donné de l'élan pour la suite", a confié Sven Kums au micro de Sporza.

"J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, mais je pense que nous avons commis trop d'erreurs et que nous avons été trop fébriles. La deuxième mi-temps aurait pu être meilleure. Nous avons fait une belle campagne en Conference League. C'était notre niveau et nous l'avons démontré. Nous devons nous en souvenir et nous en servir pour le match important du week-end prochain contre Ostende", a conclu le milieu de terrain.