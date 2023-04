La direction de Zulte Waregem a fait une promesse en cas de maintien "miracle"

Zulte Waregem n'a pas son sort en mains, mais presque : une victoire ce dimanche, et il faudrait qu'Eupen aille battre Bruges pour se maintenir. La direction a promis une belle prime aux joueurs en cas de survie.

Si Zulte Waregem bat le Cercle de Bruges, les Flandriens n'auront plus qu'à compter sur l'autre club de la Venise du Nord pour faire le job de l'autre côté et ne pas perdre contre Eupen. Autant dire qu'il faut mettre des guillemets à "miracle", car le scénario est plausible.

Et d'après le Nieuwsblad, en plus du Gaverbeek plein à craquer, les joueurs de Zulte seront portés par la perspective d'un beau bonus. L'Essevee se partagera en effet 500.000 euros de bonus en cas de maintien en D1A. A priori, les joueurs ayant le plus contribué à la saison recevront un montant plus élevé.

On peut difficilement accuser Zulte Waregem d'avoir manqué de motivation cette saison, et surtout pas ces dernières semaines, mais ce petit bonus sera certainement bienvenu.