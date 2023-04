🎥 L'arrêt magnifique et déterminant de Matz Sels

Titulaire indiscutable entre les cages du Racing Strasbourg, Matz Sels a réalisé une solide prestation face au Stade de Reims.

Les Strasbourgeois ont enregistré une victoire très importante ce dimanche face au Stade de Reims (2-0).

Face aux hommes de Will Still, avec les Belges Foket et Busi dans ses rangs, le Racing a fait le gros dos et a profité de ses opportunités. Cette victoire, c'est aussi celle de Matz Sels. Le gardien belge a sorti un arrêt-réflexe époustouflant devant l'ancien Genkois Junya Ito.

Strasbourg est encore en grand danger de relégation, étant 15e et à égalité de points avec Brest, premier relégable.