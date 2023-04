Le Standard de Liège sera derrière l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique

Le Standard de Liège s'est incliné à OHL (3-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League ce dimanche.

Le Standard de Liège affrontera La Gantoise, Westerlo et le Cercle de Bruges en Playoffs 2. Si l'Antwerp remporte la Coupe de Belgique face à Malines dimanche prochain, cela veut dire que la finale entre le 4ème des PO1 et le vainqueur des PO2 n'aura pas lieu. Le vainqueur des Europe Playoffs obtiendra un ticket européen.

"Évidemment, nous serons derrière l'Antwerp dimanche prochain en finale de la Croky Cup. C'est le moyen pour nous d'obtenir plus rapidement ce précieux sésame pour évoluer sur la scène européenne. Toutefois, nous devrons faire notre job et nous imposer pour terminer à la première place. Nous avons prouvé que nous étions capables de battre ces équipes (La Gantoise, Westerlo et le Cercle de Bruges)", a confié Ronny Deila.