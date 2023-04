Kostas Laifis évoque les Playoffs 2 et son avenir : "J'ai besoin de changement"

Présent en bord de Meuse depuis l'été 2016, l'international chypriote pourrait quitter les Rouches lors du prochain mercato estival.

Le Standard de Liège est prêt à affronter le Cercle de Bruges ce samedi soir (18h15) lors de la première journée des Playoffs 2. "Je suis excité, comme toute l'équipe, à l'idée de disputer les Playoffs 2. Nous avons dorénavant six finales à disputer afin d'obtenir un ticket européen. Nous faisons partie des favoris avec la Gantoise, mais Westerlo et le Cercle sont des équipes redoutables", a confié Kostas Laifis en conférence de presse. Samedi, il faudra être prêt à aller au combat contre le Cercle. Une équipe, qui ne pratique peut-être pas le plus beau football avec ses longs ballons, mais qui est très compliquée à manoeuvrer. Pour remporter ces PO2, il faudra remporter les premiers matchs et débuter une bonne série", a prévenu l'international chypriote.

"C'est le coach que chaque joueur veut"

Entre le Standard de la saison 2021-2022 et celui de cette saison version Deila, c'est le jour et la nuit. Peu de personnes s'attendaient à une telle métamorphose si vite. "La saison dernière était si mauvaise... Après la première partie de saison, j'ai vu un changement au sein de l'équipe. Et c'est le coach qui a fait la différence, c'est clair. Il parle avec tout le monde et fait en sorte que chacun se sente bien. L'atmosphère est positive. Il sait comment vous pousser à vous donner à 100% sur le terrain. C'est le coach que chaque joueur veut. Si tu fais une erreur, il t'encourage et dit de continuer. C'est sans doute l'un des meilleurs coachs que j'ai eu la chance d'avoir durant ma carrière. Il m'a aidé à me retrouver", a souligné le défenseur central.

"Cela fait sept ans que je suis ici"

Sous contrat jusqu'en 2024, Kostas Laifis fait partie des plus anciens du vestiaire rouche. "Je n'ai pas encore eu la moindre discussion concernant mon avenir et je ne pense pas que ce soit le moment opportun pour en parler à vrai dire. Nous verrons ce qu'il se passe à l'issue de la saison, mais je sens tout de même que la fin est proche car j'ai besoin de changement. Cela fait sept ans que je suis ici et j'ai vécu de très belles choses à Liège. Je serai toujours éternellement reconnaissant envers le Standard de Liège", a conclu Laifis.