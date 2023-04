Logan Bailly viré par l'Union Saint-Gilloise !

Coup dur pour Logan Bailly. L'entraîneur des gardien de l'Union Saint-Gilloise a été licencié.

Logan Bailly (37 ans) n'est plus l'entraîneur des gardiens de l'Union Saint-Gilloise. L'ancien gardien de but international et ex-portier du Racing Genk, de l'Excel Mouscron ou encore du Borussia Mönchengladbach a vu la collaboration avec l'USG s'arrêter suite à, rapporte le Nieuwsblad, des soucis de ponctualité et disciplinaires à répétition.

Bailly avait notamment manqué le très important entraînement à la veille du match retour face au Bayer Leverkusen, précise aussi La Dernière Heure de son côté. Bailly et l'USG auraient trouvé un accord financier concernant la fin de collaboration.

Jos Beckx remplacera Bailly au sein du staff pour cette fin de saison. Logan Bailly était arrivé à l'Union en juin 2022 pour remplacer Laurent Deraedt, parti à Charleroi avec Felice Mazzù.