Un titulaire chez les Diables pisté par la Juventus !

Revenu de blessure, Youri Tielemans doit aider Leicester à se maintenir en Premier League. Sur le départ depuis plusieurs mercatos, le milieu de terrain devrait enfin quitter les Foxes en fin de saison.

Était-ce l'année de trop ? Peut-être. En 2019, Youri Tielemans rejoignait définitivement Leicester en provenance de l'AS Monaco contre un montant avoisinant les 45M€. Après avoir fait sensation en Premier League, le Diable Rouge (58 sélections) a reçu des offres de Manchester United, du Borussia Dortmund ou encore de Newcastle, de l'AS Rome et même de Barcelone lors des précédents mercatos, mais son club ne l'a jamais autorisé à partir, le considérant comme un incontournable dans la course au maintien.

Blessé pendant deux mois, l'ancien d'Anderlecht est de retour et doit aider les Foxes, 18es, à assurer leur ticket pour la saison prochaine. Survie ou pas, cette saison devrait enfin être la dernière de Tielemans à Leicester. En outre des clubs précédemment cités, un géant d'Italie serait désormais sur les pas du joueur de 25 ans.

En effet, Fichajes et d'autres médias italiens tels que Tuttomercato révèlent que Youri Tielemans figurerait sur les tablettes de la Juventus, actuel 3e de Série A après son regain des 15 points enlevés en début de saison. Depuis plusieurs saisons, la Vielle Dame se passionne pour les joueurs en fin de contrat (et donc gratuits) et serait heureuse d'accueillir Tielemans de cette manière.