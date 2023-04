🎥 Alexis Saelemaekers buteur décisif avec l'AC Milan !

Milan s'en est sorti de justesse contre la Roma ce samedi, grâce à un but d'Alexis Saelemakers. Les Lombards restent 4es de Serie A.

L'AC Milan se rendait à la Roma ce samedi, et a été chercher un match nul d'extrême justesse au Stadio Olimpico de Rome. Et quand on dit d'extrême justesse, c'est un euphémisme : alors que Tammy Abraham avait fait 1-0 à la...90e+3, et croyait donc avoir offert les 3 points à l'AS Rome, Milan a égalisé à la...90e+7.

C'est Alexis Saelemaekers qui a jailli au second poteau pour aller ponctuer un centre au cordeau venu de la gauche, signé Rafael Leao. Auteur d'un match délicat, le Diable Rouge libérait ainsi les Rossoneri, lui qui était monté à la 56e minute. Charles De Ketelaere est rentré à la 73e, tandis que Divock Origi est rentré à la 88e.