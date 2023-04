Dimitri De Condé explique pourquoi Genk recrute très peu en Jupiler Pro League

Ces dernières années, le Racing Genk a fait venir beaucoup de talents étrangers mais a peu recruté en Jupiler Pro League. L'homme fort limbourgeois Dimitri De Condé en donne les raisons.

Acheter des talents étrangers à moindre prix et les revendre quelques saisons plus tard, telle est la stratégie payante du Racing Genk en matière de transferts. Depuis plusieurs années, les Limbourgeois font très peu leurs emplettes en Jupiler Pro League, à l'exception de l'arrivée d'Anouar Ait El Hadj l'hiver dernier en provenance d'Anderlecht.

"El Hadj était une belle opportunité, mais ce n'est pas facile d'avoir des joueurs belges", explique De Condé à TVLSportCafé. "Dans le passé, en tant que grand club belge, vous pouviez facilement attirer un joueur d'un club de la deuxième colonne. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.'

L'homme fort des leaders du championnat poursuit. "Moffi est allé en France, Foster à Burnley. C'étaient des transferts de 8 et 11 millions d'euros. Le marché belge n'est plus aussi évident. Notre académie est très importante et elle le sera de plus en plus d'année en année. Tous les joueurs qui prestent bien coûtent rapidement très cher, il est difficile de trouver des bonnes affaires" a conclu Dimitri De Condé.