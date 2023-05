Le retour au premier plan de Jérémy Doku : "Quoiqu'il m'arrive, je vais à chaque fois revenir"

Auteur d'un doublé face à Angers (4-2), Jérémy Doku s'est à nouveau mis en évidence et confirme véritablement son retour en forme.

Jouant peu lors de la première partie de saison, se montrant peu décisif et étant ennuyé par des blessures, Jérémy Doku est en train de terminer en boulet de canon. Après son doublé face à Reims il y a deux semaines, le Diable Rouge a remis le couvert, claquant à nouveau deux buts contre Angers.

Au micro de Stade Rennais Online après la rencontre, Doku s'est pourtant montré critique quant à sa performance. "Après, nous, on n’a pas été top. Personnellement moi aussi je n’ai pas été top, j’ai raté des ballons que je ne devais pas rater. Avec le ballon ça va, on peut faire mieux, mais on doit faire mieux sans ballon."

Souvent critiqué pour son niveau de forme affiché, Doku semble à nouveau évoluer à son meilleur niveau. "Je m’entraîne bien, après je ne faisais pas n’importe quoi avant non plus. Je m’entraîne bien, physiquement je me sens bien. Ça se voit aussi dans les matchs, je suis très content de comment ça avance, je vais essayer de faire mieux chaque match", a-t-il déclaré.

"Est-ce que j'ai atteint mon meilleur niveau à Rennes ? Non, pas spécialement. Quand tu es plus décisif, les gens trouvent que t’es meilleur. Le football c’est ça maintenant. Maintenant je travaille sur mes stats", a continué un Doku déterminé. "Depuis que je suis petit, j’ai toujours été fort mentalement. Après tout ce que j’ai traversé, je suis toujours là. Même s’il m’arrive des trucs, je vais tout le temps être là et revenir."

L'ailier ne veut se concentrer que sur une seule chose : la fin de la saison. Le mercato, il assure ne pas du tout y penser. "Franchement je n’ai pas le temps de penser à ça. Il me reste 5 matchs maintenant. Je prends match par match, je suis content d’être ici. Je ne pense pas du tout au mercato ou je ne sais pas quoi."