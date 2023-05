Nouvel équipementier prestigieux pour l'Union SG

Le club bruxellois a annoncé la nouvelle ce lundi.

Habillés par Le Coq Sportif entre 2020 et 2022 et Union Soixante cette année, l'Union SG portera dès la saison prochaine les tenues de Nike. "Le leader mondial de vêtements sportifs Nike fournira à notre équipe première, aux U23, aux équipes féminines et à l’ensemble des jeunes, des vêtements d’entraînement et de compétition pour les trois prochaines saisons. Notre club et l’équipementier sportif américain sortiront des maillots sur mesure", peut-on lire dans le communiqué des Unionistes.

"Le partenariat avec Nike souligne une fois de plus nos ambitions de croissance", déclare le président de l'Union SG Alex Muzio. "Avec Nike, nous trouvons un partenaire qui valorise le développement durable à travers son programme ‘Move To Zero’. C’est une ambition à laquelle nous aspirons également avec Union Inspires. Cette saison, avec la marque Union Soixante, nous avons pratiqué le prix le plus bas de Belgique pour un maillot de match, ce qui a plu à nos supporters. Nous allons donc limiter le prix d’achat d’une réplique du maillot Nike de l’Union. Un maillot sans impression ne coûtera pas plus de 70 euros dans notre boutique (en ligne) et restera donc dans la fourchette de prix la plus basse de la Jupiler Pro League", a-t-il ajouté.

L’Union ne proposera à ses fans que des produits contenant du polyester recyclé et luttera contre la surproduction. Par exemple, la tenue de match pour les rencontres à l’extérieur sera portée pendant deux saisons.