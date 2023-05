L'Union Saint-Gilloise ne se cache plus dans ces Playoffs et utilise le "mot tabou"

La saison passée, l'Union Saint-Gilloise est passée à côté de la montre en or. Leader au terme de la phase classique, l'USG n'a pas été sacrée championne...et veut désormais corriger cela.

Et si l'Union avait...plus de pression cette saison dans les Playoffs, qu'en 2022-2023 ? Leader au terme de la phase classique, l'USG avait fini par perdre le titre, mais "officiellement", le club ne visait pas vraiment le sacre, ayant été promu un an auparavant à peine.

Cette fois, c'est une autre histoire. L'Union Saint-Gilloise a prouvé qu'elle était là pour de bon et n'était pas juste une "mode". "Nous n'y sommes pas parvenus l'année passée, mais cette fois, nous avons un peu plus d'expérience", reconnaît Karel Geraerts en conférence de presse.

"Si nous faisons le job, nous ne tomberons plus dans le piège. Peu m'importe ce que feront l'Antwerp, Genk et Bruges. Nous devons faire le job", continue l'entraîneur unioniste. "Je ne veux pas parler de favoris. Mais une chose est sûre, nous visons le titre". Un mot qui n'est donc plus tabou cette saison.