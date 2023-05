Une ancienne star de la NFL et son épouse investissent dans le club anglais de Burnley, dirigé par Vincent Kompany

Le coupe a annoncé la nouvelle en ce début de semaine.

L'ancienne star de la NFL, Justin James Watt et son épouse, Kealia Watt, ont annoncé investir dans le club anglais de Burnley, assuré d'évoluer en Premier League la saison prochaine après son titre en Championship. Aucun détail financier concernant l’investissement n’a été dévoilé.

L'ancien joueur des Texans de Houston et des Cardinals de l’Arizona, retraité depuis l'année dernière, est l'un des trois joueurs dans l'histoire de la NFL à avoir remporté le trophée de meilleur défenseur de la Ligue à trois reprises (2012, 2014, 2015). Sa femme Kealia Watt est une ancienne joueuse de football.

"Lorsque vous investissez dans un club qui existe depuis 1882, vous devez avoir un grand respect pour son histoire et sa tradition. Nous comprenons que nous n'investissons pas seulement dans l'équipe et le manager, mais aussi dans la ville et ses habitants. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et nous avons l'intention de travailler dur pour gagner leur confiance et leur soutien. Nous avons un grand respect pour ce qui a été construit ici par Alan, Vincent et toute l'organisation et nous sommes impatients de travailler avec eux. Nous pensons que Burnley est un club spécial avec des supporters incroyables et nous voulons l'aider à continuer à élever son profil global lors de son retour en Premier League", a déclaré le couple dans le communiqué des Clarets.