La Gantoise va laisser son attaquant vedette quitter le navire et demande le prix fort

La Gantoise veut encore renforcer son effectif cet été mais manque de budget : une vente de l'attaquant vedette Emmanuel Gift Orban semble donc inévitable pour augmenter les liquidités disponibles.

La Gantoise est de plus en plus ambitieuse et veut se battre pour le titre très prochainement. Cette saison, les Buffalos ont manqué le coche et se retrouvent dans les Play-Offs 2, mais ont réalisé une très belle campagne européenne qui s'est achevée en quarts de finale de Conference League, sur la pelouse de West-Ham.

Pour la saison prochaine, les Gantois cherchent des renforts à chaque ligne mais ont un budget très limité. Il faudra donc vendre pour augmenter les liquidités et un nom est naturellement sur toutes les lèvres : Emmanuel Gift Orban. Arrivé cet hiver en provenance de Norvège contre 3.3M€, le Nigérian de 20 ans a inscrit 15 buts en 17 matchs et a directement impressionné.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, les Buffalos ne retiendront pas leur attaquant si une offre de 20M€ arrive sur la table. Une belle plus-value réalisée en quelques mois et les fonds nécessaires pour contacter toute la short-list établie ces dernières semaines. Nul doute que les prétendants seront nombreux, La Gantoise va pouvoir faire monter les enchères.