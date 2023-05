Un ancien grand espoir d'Anderlecht et du football belge réalise une seconde partie de saison de folie !

Jason Lokilo a désormais 24 ans, après avoir rejoint Crystal Palace tout jeune, dès les U18. Il n'a joué qu'un seul petit match pour les Eagles, avant des passages compliqués à Lorient, Doncaster et la Pologne, au Gornik Leczna.

Le temps pressait pour le milieu offensif belgo-congolais, qui signait en Eredivisie l'été dernier, au Sparta Rotterdam...et n'y obtenait pas énormément de temps de jeu non plus cette saison (7 apparitions). Lokilo part alors en prêt en Turquie, à Istanbulspor...et là, c'est le déclic.

Depuis sa signature en D1 turque, Jason Lokilo est en effet en feu : 12 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Le meilleur ratio de sa carrière jusqu'ici. De quoi revenir en forme aux Pays-Bas...voire intéresser des clubs belges ?

🌟 Jason Lokilo [@jasonlokilo] is the highest-rated player for Istanbulspor this season.



He has the 2nd-most goal contributions, despite playing just 12 games 🤯



The 24-year-old has 4 goals and 3 assists in 10 starts and is playing a huge role in his side avoiding relegation. pic.twitter.com/ESmkDvG04j