Trois joueurs du Club de Bruges poussés vers la sortie

Une saison comme celle vécue par le Club de Bruges laisse des traces. Notamment dans le sens des départs.

Le mercato d'été s'annonce agité à Bruges. Noa Lang, Tajon Buchanan et Andreas Skov Olsen devraient partir à prix d'or pour laisser place à un nouveau cycle. Mais d'autres n'auront pas la chance de partir avec les honneurs. Trois joueurs qui ont déçus les dirigeants sont appelés à se trouver un nouveau club.

Dedryck Boyata est sans conteste l'un des plus gros flops. Son salaire à trois millions n'est pas en adéquation avec son statut dans le noyau (il n'a plus joué depuis trois mois) et coûte beaucoup au Club. Selon Het Nieuwsblad, il aurait été placé sur la liste des transferts sortants par sa direction.

Y figure également Jack Hendry, rappelé pour jouer quelques matchs sous Scott Parker mais blessé depuis. L'écolsion du jeune Jorne Spileers aura été de trop pour les deux défenseurs centraux. Kamal Sowah est également annoncé sur le départ. L'ancien d'OHL s'est montré utile par sa polyvalence mais n'a pas pleinement justifié les neuf millions investis.

En revanche, Roman Yaremchuk ne serait pas partant certain, le Club espérant encore rentabiliser un minimum les 17 millions déboursés.