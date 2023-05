Quel sera le plan du Real pour contrer le cyborg Haaland ?

Le Real Madrid accueille Manchester City ce mardi en demi-finales aller de la Ligue des Champions.

Dans les rangs des Citizens, un certain Erling Haaland, servi déjà à de maintes reprises par Kevin De Bruyne cette saison. Le cyborg norvégien en est déjà à 51 buts en 46 matchs, dont 12 buts en 8 matchs de Ligue des Champions.

Des chiffres absolument délirants. Haaland sera un danger constant. Mais pourtant, Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a avoué...ne pas avoir de plan pour stopper le serial buteur de City.

"Haaland, c’est évidemment un joueur très dangereux, qui montre des qualités impressionnantes, surtout devant les buts. C’est une menace évidente, mais parler seulement de lui, c’est oublier tout une équipe qui joue bien, qui a des idées", a d'abord reconnu Ancelotti en conférence de presse.

"L’aspect défensif sera important, mais on ne se focalise pas sur un seul joueur. On ne prépare pas un match pour stopper Haaland, on prépare un match pour arrêter une équipe qui paraît inarrêtable. Mais je crois que l’on a les options pour faire un match équilibré et gagner."