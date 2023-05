Le Club de Bruges, des 8e de finale de la Ligue des Champions aux tours préliminaires de la Conference League

Tout va très vite en football. Triple champion de Belgique en titre et pressenti pour encore dominer le championnat belge pendant de longues saisons, le Club de Bruges a peiné cette saison à même se qualifier pour les Champions' Play-Offs.

Une saison sans titre, cela n'a pas que des conséquences financières. Ayant activement participé à ce que le football belge batte son record au regard du coefficient européen, le Club de Bruges ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Une première depuis la saison 2017-2018.

Au vu de leur position dans ces Champions' Play-Offs, les Brugeois ne peuvent plus espérer grand-chose. Autrement dit, ils sont quasi-condamnés à terminer quatrièmes.

Ainsi, le Club de Bruges est destiné à jouer l'année prochaine trois tours préliminaires avant de pouvoir disputer la Conference League. Niveau prestige de compétition et probablement d'adversaire, c'est sûr qu'on a connu mieux ces dernières années du côté du Jan Breydel.

La réaction du capitaine, Hans Vanaken

En perdant ce samedi face à l'Union (1-2), Bruges a donc quasi-entériné que dès les premières semaines de la prochaine saison, il devra batailler dans les tours préliminaires obscurs de la petite nouvelle de l'UEFA.

Questionné en zone mixte à ce propos, Hans Vanaken n'a cependant pas manqué d'ambition. "C'est quelque chose de différent, mais les équipes belges ont prouvé qu'il était possible d'aller loin (dans cette compétition). On peut y faire un beau parcours, même si c'est contre des adversaires moins séduisants. Qui sait jusqu'où nous pouvons aller ?"

© photonews

Vanaken a soulevé une difficulté qui pourrait alors se présenter. "Jouer ces tours préliminaires demande une certaine adaptation, mais c'est toujours le cas. Si vous jouez la Ligue des champions plusieurs années de suite, vous devrez vous adapter. Mais nous ne devons pas perdre en motivation."

Le Club ira donc jouer les tours préliminaires de la Conference League avec un noyau élargi, taillé cette saison pour la Ligue des Champiobns. "Nous en avons également besoin (de jouer en Europe), car le Club de Bruges doit jouer deux matches par semaine jusqu'au Nouvel An. Et si vous jouez la Conference League, vous le ferez également après le Nouvel An. En fin de compte, notre noyau est constitué pour jouer à la fois en championnat, en coupe et en Europe", a conclu Vanaken.