Le Cercle de Bruges et John Van den Brom intéressés par le même joueur

Le Cercle de Bruges s'intéresserait à un gardien de but roumain, qui est très courtisé. Le club de John Van den Brom, le Lech Poznan, serait aussi sur le coup.

Mihai Popa (22 ans) est le gardien de but du FC Voluntari, en Roumanie. Il est l'un des grands talents roumains à son poste et est estimé à 1 million d'euros, mais arrive en fin de contrat en juin prochain, et sera donc une affaire à saisir.

Le Cercle de Bruges, selon Het Laatste Nieuws, serait l'un des clubs prêts à en profiter. Mais les Groen & Zwart ont à faire à une solide concurrence : le Lech Poznan, club de John Van den Brom, mais aussi le Torino seraient intéressés.

Selon Transfermarkt, les probabilités de le voir signer au Torino seraient même très élevées. Le Cercle s'apprête à perdre son gardien n°1, Radoslaw Majecki, prêté par Monaco.