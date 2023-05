Aron Dönnum : "Cette saison est la meilleure de ma carrière"

Prêt pour les quatre dernières rencontre de la saison, le Norvégien espère que le Standard de Liège remportera les Playoffs 2 afin de décrocher le précieux ticket européen.

Les Rouches ont digéré leur défaite contre La Gantoise (1-2). "La semaine d'entraînement a été vraiment bonne, nous voulons rectifier le tir désormais avec les quatre dernières rencontres. Tout est encore possible", a confié Aron Dönnum à propos de la première place des Playoffs 2 et du ticket européen qui l'accompagne. "Nous devons y croire à fond car nous voulons évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. Ce n’est pas comme si nous avions pris un point sur six en jouant mal. Si nous gagnons nos quatre prochaines rencontres et que La Gantoise perd des points... Ils vont au Cercle ce samedi, et c'est un déplacement périlleux", a expliqué le joueur âgé de 25 ans.

Considéré comme un flop la saison dernière, le Norvégien s'est métamorphosé depuis l'arrivée de Ronny Deila au point de devenir indispensable avec 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues (3 buts et 7 assists). "Je suis satisfait de ma saison car j'ai pu démontrer mes qualités, mais aussi progresser sur le plan défensif par exemple. En fait, cette saison est la meilleure de ma carrière car le niveau en Belgique est bien plus élevé qu'en Norvège", a souligné l'ailier gauche.

"Je pense mériter de faire mon retour en sélection"

International norvégien à deux reprises, Dönnum a disputé sa dernière rencontre avec sa sélection le 7 septembre 2021 contre Gibraltar (5-1). "Je n'ai pas parlé avec le sélectionneur, mais je sais que je suis proche d'être appelé. Après cette saison, je pense mériter de faire mon retour. Mais ce sont les choix du coach, et je les respecte. Je dois continuer de me battre", a-t-il ajouté.

"Je ne vois aucune raison pour moi de quitter le Standard cet été"

Quid de l'avenir de l'attaquant sous contrat jusqu'en 2024 ? "Je ne vois aucune raison pour moi de quitter le Standard cet été. Vu la façon dont les nouveaux propriétaires gèrent, je suis sûr que si le coach venait à partir, il y aurait quelqu’un qui reprendrait le projet en cours avec la même philosophie", a précisé Dönnum qui est le joueur du Standard qui a la plus haute valeur de transfert.

"Je vois cela comme un compliment"

Selon une récente étude de l'Observatoire du football (CIES), Aron Dönnum vaut cinq millions d'euros. "Je n'étais pas au courant... Je vaux bien plus que cela !", a lâché en riant l'ancien joueur de Valerenga. "Cela ne veut pas dire grand-chose, mais je vois cela comme un compliment et la preuve que ma saison est bonne. Mais il y a selon moi d’autres joueurs chez nous qui valent bien plus", a conclu Dönnum.